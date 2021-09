Ingenbohl Diese beiden Männer übernehmen neu das Restaurant Lido in Brunnen Nach dem Abgang von Heike Fonai als Pächterin des Restaurants Lido ist die Nachfolge nun geregelt. Reto Wiederkehr und Constantin Sommerschuh übernehmen des «Lido» ab 1. November.

Die neuen «Lido»-Pächter Reto Wiederkehr (links) und Constantin Sommerschuh. Bild: PD

Auf Ende Oktober 2021 hat die langjährige Pächterin des Restaurants Lido, Heike Fonai, die Pacht ordentlich gekündigt. Sie hatte das per Pfingsten 2013 neu erstellte Restaurant Lido (Hallenbad) übernommen und nunmehr während 8,5 Jahren geführt. Als neue Pächter werden Reto Wiederkehr und Constantin Sommerschuh von der Wiederkehr Gastronomie GmbH ab 1. November das Restaurant Lido übernehmen, wie die Gemeinde Ingenbohl am Montag mitteilt.

Die neuen Pächter wollen im direkt am See gelegenen Restaurant mit den rund 50 Innen- und Aussenplätzen die Gäste mit einem regionalen Angebot von Kaffee über Cocktails bis hin zu verschiedenen Speisen bewirten. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist der Gemeinderat überzeugt, mit der Vergabe der Pacht an die beiden ausgewiesenen Gastronomen eine sehr gute Wahl getroffen zu haben.

(zim)