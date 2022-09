Ingenbohl Polizei findet vermissten Mann aus Brunnen Der seit Montagmorgen vermisste Mann aus Brunnen konnte im Kanton Zürich durch die Polizei angehalten werden.

Der Mann hatte am frühen Montagvormittag sein Zuhause in Brunnen mit dem Auto in unbekannte Richtung verlassen. Trotz intensiver Ermittlungen der Kantonspolizei Schwyz war der Verbleib des Vermissten oder der Standort des Autos zuerst ungeklärt geblieben.

Am Dienstagabend nun konnte der Mann durch die Kantonspolizei Zürich angehalten werden. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes würden keine weiteren Auskünfte erteilt, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Mittwochmorgen mit. (zim/dvm)