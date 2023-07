Ingenbohl Wieder sterben Tiere bei einem Stallbrand: Fünf Kälber und zwei Stiere konnten nicht gerettet werden In der Nacht auf Samstag starben in Ingenbohl sieben Tiere bei einem Brand. Die Scheune wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Das Feuer hat die Scheune komplett zerstört. Bild: PD

Es war kurz vor 1.45 Uhr, als bei der Schwyzer Kantonspolizei mehrere Meldungen über einen Stallbrand in Ingenbohl eingingen. Da die Scheune an der Gätzlistrasse in Vollbrand stand, wurden sowohl die Feuerwehr Ingenbohl als auch die Feuerwehr Schwyz aufgeboten.

85 Personen standen im Einsatz. Bild: PD

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, konnten 14 Kühe und ein Rind rechtzeitig gerettet werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand starben fünf Kälber und zwei Stiere durch das Feuer. Auch der Stall ist vollständig abgebrannt.

Wie es zum Brand kam, untersucht nun die Kantonspolizei Schwyz. Insgesamt 85 Personen standen im Einsatz. (rad)