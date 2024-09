Innerschwyz Suchaktion der Schwyzer Polizei beendet Am Mittwochnachmittag waren in Schwyz und Umgebung auffallend viele Polizeifahrzeuge unterwegs. Es lief eine grosse Suche nach einer Person. Inzwischen ist die Aktion beendet.

Der Polizeieinsatz bei der Suworowbrücke. Bild: Geri Holdener

Beobachter stellten fest, dass am frühen Mittwochnachmittag ungewöhnlich viele Patrouillenwagen und zivile Fahrzeuge der Kantonspolizei Schwyz im Raum Innerschwyz unterwegs waren. Im Talkessel lief eine gross aufgezogene Personensuche, wobei die Kapo auf Anfrage des «Boten» keine weiteren Angaben machte. Allenfalls handelt es sich um eine Suche aufgrund einer Vermisstmeldung.

Video: Bote der Urschweiz

Nach 14 Uhr beteiligte sich zusätzlich ein Helikopter der Rettungsflugwacht an der Suchaktion. Langsam flog ein Heli die Muota ab, zwei Angehörige der Rega-Crew beobachteten das Wasser und den Uferbereich. Der Suchflug begann bei der Muota-Einmündung in Brunnen und erstreckte sich bis ins Muotatal. Unser Video zeigt den Suchflug über Ibach. Die vermisste Person wurde schliesslich im Bereich der Suworowbrücke leblos aufgefunden. Die Spurensicherung der Polizei rückte an, ebenso weitere Korpsangehörige und externe Spezialisten für Wasserbergungen.