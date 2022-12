Innerschwyz Über 30 Kinder an Norovirus erkrankt: Schule im Kanton Schwyz geschlossen, Chilbi abgesagt In einem Innerschwyzer Kindergarten ist das Norovirus ausgebrochen. Die ganze Schule wurde per sofort geschlossen. Die Dorfchilbi vom Wochenende ist abgesagt.

«Auch das noch!» – wird man geneigt sein, in Morschach zu denken. In der Gemeinde ist die Schule geschlossen worden, nachdem man festgestellt hatte, dass das Norovirus ausgebrochen ist. «Schon im Verlauf der Nacht sind bei uns 25 Meldungen eingegangen», sagte die Morschacher Schulleiterin Monika Kälin am Donnerstag dem «Boten».

«Während des Tages hat sich herausgestellt, dass 32 von 85 Schulkindern und vier Lehrpersonen infiziert sind»

, so die Schulleiterin weiter. Daraufhin habe man beschlossen, die Schule zu schliessen.

Seit Mittwoch nahm die Zahl der Erkrankten stündlich zu

Das Laboratorium der Urkantone hat daraufhin Untersuchungen durchgeführt und das Trinkwasser des Schulhauses kontrolliert. Dieses sei aber bedenkenlos, heisst es aus Morschach. Eine Laboranalyse durch das Spital Schwyz hat nun ergeben, dass es sich beim Erreger wie vermutet um das Norovirus handelt.

«Ausgebrochen ist das Virus im Kindergarten. Woher das hoch ansteckende Virus aber eingeschleift wurde, kann nicht festgestellt werden»

, so Monika Kälin weiter. Das gesamte Schulhaus wird jetzt gründlich gereinigt und desinfiziert. Hier wird allerdings ausdrücklich festgehalten, dass immer wieder und regelmässig desinfiziert wurde, dies als Folge der Covid-19-Pandemie.

Die Schule wurde nach Absprache mit einem Arzt noch in der Nacht auf Donnerstag von der Schulleitung für geschlossen erklärt. In Morschach löst der Erreger Emotionen aus. Kaum hatte die Schule nach den Sommerferien wieder Fahrt aufgenommen, wurden die Kinder und die Lehrpersonen abrupt gebremst. Ab Mittwoch nahm die Zahl der erkrankten Schüler und Schülerinnen und Lehrpersonen stündlich zu.

Aufgrund dieser ausserordentlichen Situation hat der Kantonsärztliche Dienst verfügt, den Unterricht an der Schule Morschach auch für den Freitag zu sistieren, wie die Schulleitung von Morschach mitteilt. So soll der Unterricht am Montag wieder aufgenommen werden. Wie Monika Kälin mitteilt, seien die Eltern umgehend informiert worden.

Hinfällig ist auch die Chilbi, die teilweise in den Räumlichkeiten des Schulhauses stattfinden sollte. Sie ist abgesagt, wie auch die Annahme für den Flohmarkt.