IV-Betrug geht zurück ans Schwyzer Kantonsgericht Ein Rentner hat unberechtigterweise IV-Leistungen bezogen und ist deswegen verurteilt worden. Unklar ist, welche Rolle der ebenfalls verurteilte Sohn im Betrugsfall spielt. Dieser hat nun vor Bundesgericht einen Teilerfolg erzielt. Ruggero Vercellone

Der Fall hat 2016 im Kanton Schwyz für Schlagzeilen gesorgt: Ein damals 70-jähriger Vater wurde vom Schwyzer Strafgericht zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er als Simulant zwischen 2004 und 2016 rund 600'000 Franken an IV-Geldern und Hilflosenentschädigung erlangt hatte.

Der Rentner spielte den Behörden eine linksseitige Lähmung vor. Der Fall flog auf, nachdem den Behörden ein Video zugestellt worden war. Darin war der IV-Bezüger zu sehen, wie er an einer Hochzeit in seinem Heimatland Mazedonien ausgiebig tanzte, dabei auch auf dem linken Bein hüpfte und den linken Arm in die Höhe streckte. Zudem wurde er beim Gärtnern und Tragen von grossen Kürbissen sowie beim Reiten auf einem Pferd fotografiert.

Sohn hat Krankengeschichte falsch geschildert

Zu einer bedingten Geldstrafe von 270 Tagen à 150 Franken wurde auch der damals 38-jährige Sohn des IV-Bezügers verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe im Namen des Vaters zwei Revisionsfragebogen wahrheitswidrig ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben. Anschliessend habe er diese Fragebogen zweimal einer Ärztin übermittelt. Zudem habe er bei Arztbesuchen als Übersetzer gewirkt, die falsche Krankengeschichte seines Vaters geschildert und so ein falsches ärztliches Attest erwirkt. Das Strafgericht und auch das Kantonsgericht verurteilten den Sohn wegen gewerbsmässigen Betrugs.

Dieses Urteil korrigiert nun das Bundesgericht, das vom Sohn angerufen wurde, zumindest teilweise. Der Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs verletze Bundesrecht, halten die Richter im kürzlich veröffentlichten Urteil fest und weisen den Fall zur neuen Beurteilung ans Kantonsgericht Schwyz zurück. Zwar habe der Vater des Beschwerdeführers über Jahre hinweg Leistungen bezogen, «auf die er keinen Anspruch hatte und die einen namhaften Beitrag zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellten», heisst es im Urteil. Die Vorinstanz übersehe allerdings, dass die jeweiligen unrechtmässigen Leistungsbezüge «für sich keine betrügerische Tätigkeit darstellen».

Zu wenige Beweise für gewerbsmässigen Handel

Dass der Sohn den Revisionsfragebogen zweimal ausgefüllt und unterschrieben sowie den Vater einmal zur Untersuchung bei dessen Hausärztin begleitet habe, genügt gemäss den Bundesrichtern «weder in Bezug auf Zeit und Mittel noch hinsichtlich der Häufigkeit zur Bejahung des Qualifikationsmerkmals des gewerbsmässigen Handelns». Auch habe der Sohn nicht mittelbar eigene Einnahmen angestrebt oder erzielt.

Das Kantonsgericht Schwyz muss nun prüfen, ob sich der Sohn der Mittäterschaft schuldig gemacht hat oder ob ihm lediglich «unterstützter Betrug» vorgeworfen werden kann. Entscheidende Bedeutung komme der Frage zu, ob der Sohn die Tat als eigene wollte oder lediglich die Tatbegehung seines Vaters unterstützen und fördern wollte.