Porträt Junge Schwyzer Zivilstandsbeamtin steht 2800 Landjugendlichen vor Die 24-jährige Zivilstandsbeamtin Angela Imgrüth ist neue Präsidentin der Schweizerischen Landjugendvereinigung. Sie sagt, was die Landjugend von den jungen Städtern unterscheidet und weshalb die Website der SLJV ohne Genderstern auskommt.

Angela Imgrüth Alpenhof unterhalb der Seebodenalp. Bild: Nadia Schärli (Küssnacht, 15. Juli 2021)

Ihr Bruder hat sie als 14-Jährige an die Anlässe der Landjugendtreffen mitgenommen, sie ist geblieben. Nun ist die 24-jährige Angela Imgrüth aus Küssnacht seit einem Monat oberste «Landjügelerin». An der Online-Delegiertenversammlung im Juni wurde sie zur Präsidentin der Schweizerischen Landjugendvereinigung (SLJV) gewählt. Bereits vorher amtete sie als Vizepräsidentin der Vereinigung, der rund 2800 Aktivmitglieder angehören. Die SLJV ist die Dachorganisation von fünf Regionen und 50 Landjugendgruppen.

Die Vereinsmitglieder, zwischen 14- und 30-jährig, arbeiten aber längst nicht nur im Landwirtschaftsbereich, sie fühlen sich aber dem Landleben stark verbunden. So auch Angela Imgrüth. Sie ist in Weggis aufgewachsen, ihre Grosseltern bewirtschafteten dort einen Bauernhof. «Ich fühlte mich im bäuerlichen Umfeld immer sehr wohl.» Die Traditionsverbundenheit zeigt sich auch in ihrer langjährigen Zugehörigkeit zu einer Trachtengruppe. Sie spielt zudem Schwyzerörgeli und betreibt Reit- und Fahrsport mit dem Familienpferd.

Beruflich ging sie aber andere Wege. Nach einer KV-Lehre auf der Gemeindeverwaltung Weggis arbeitete sie als Sachbearbeiterin bei der Gemeinde Hitzkirch. Seit 2019 ist sie Zivilstandsbeamtin beim Zivilstandsamt Innerschwyz.

Auch einzelne Städter mit dabei

«Bei der Landjugend hat es auch einzelne Mitglieder aus der Stadt oder der Agglomeration mit dabei», sagt die neue SLJV-Präsidentin, zur Hauptsache aber seien es schon junge Frauen und Männer vom Land. Was macht den «typischen Landjügeler», die «typische Landjügelerin» aus? «Bodenständig und vielseitig sind sie, aber auch offen für Neues», sagt Angela Imgrüth. Und sie wüssten über die Landwirtschaft Bescheid. Während junge Leute aus der Stadt oft den Hintergrund der Landwirtschaft nicht kennen würden – «sie sehen vielleicht nur, was in der Migros, im Coop für Lebensmittel erhältlich sind» –, will die Landjugend «verantwortungsvoll und kritisch in der Mitgestaltung des ländlichen Raumes mitwirken». So steht es zumindest im Leitbild des Vereins.

Gleichzeitig will die SLJV aber politisch unabhängig sein. «Uns ist es wichtig, dass wir keine Meinung einer Partei unterstützen», so Imgrüth. Diskutiert werde aber schon. «Bei aktuellen Abstimmungen vor allem um das Thema Landwirtschaft wird an Anlässen schon darüber diskutiert.» Zwar sind Geselligkeit, Zusammensein, ein Fest feiern und Spass haben wichtige Gründe für Jugendliche, bei einer Landjugendgruppe mitzumachen.

Aber auch «Weiterbildung in verschiedenen Bereichen» steht auf dem Programm. Angela Imgrüth nennt dazu etwa Angebote, die mithelfen, «fachliche Einblicke zu Themen wie Nachhaltigkeit, sinnvoller Einsatz begrenzter Ressourcen und Wechselwirkung zwischen Landwirtschaft und Natur» zu gewinnen. So könnten auch Mitglieder, welche weniger Bezug zur Landwirtschaft hätten, einen Einblick in den ländlichen Raum erhalten.

Wie stellt sich die Vereinigung zum Thema «Klimajugend»? Gibt es da Berührungspunkte? «Wir setzen uns ebenfalls dafür ein, dass Jugendliche sich mit aktuellen Themen im Bereich Umwelt auseinandersetzen können. Dies allerdings, ohne politischen Druck auszuüben», stellt die SLJV-Präsidentin klar.

Austausch über die Grenzen und kein Genderstern

Auch die internationale Vernetzung ist für die Landjugend ein Thema. «Sehr enger Kontakt» bestehe mit der IFYE (International Farm Youth Exchange) und der RYE (Rural Youth Europe). So organisiert die IFYE etwa Auslandsaufenthalte und suche Gastfamilien für junge Ausland-Jugendliche in der Schweiz. Der Vorstand der SLJV pflegt speziell Kontakt zu den Nachbarslandjugendlichen in Österreich und Deutschland.

Angela Imgrüth strebt als SLJV-Präsidentin keine wesentlichen Veränderungen an: Sie möchte an den bisherigen Werten und Traditionen festhalten. «Aktuell ist es sehr wichtig, dass nach der Coronazeit das Landjugendleben wieder erwacht.» Eine Randnotiz mit Augenzwinkern zum Schluss: Auf der Website des Vereins sucht man vergeblich nach dem Genderstern. Kein Thema? «Nun, wir sind sehr unkompliziert und kein Mitglied fühlt sich aktuell vernachlässigt, weil der Genderstern nicht zu finden ist», sagt Angela Imgrüth – und räumt mit einem Lächeln ein: «Falls die Nachfrage da wäre, würden wir dies natürlich ändern.»