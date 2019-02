Kalb stirbt wegen Austrocknung – Bauer steht in Schwyz vor Gericht Happige Vorwürfe gegen ein Schwyzer Landwirteehepaar: Sie sollen Tiere gequält haben. An der Verhandlung von gestern kam ihnen der Tierarzt zu Hilfe.

(see/sb)

Ein Ehepaar war gestern am Bezirksgericht Schwyz wegen mehrfacher Tierquälerei und Widerhandlung gegen das Tierschutz- und Tierseuchengesetz angeklagt. Bei einer Kontrolle im Sommer 2017 habe man auf dem Hof des Ehepaars festgestellt, dass einige Tage zuvor ein Kalb verstorben war, dieses aber noch nicht aus der Tierdatenbank gelöscht worden sei, hiess es vor Gericht. Zudem war ein Kalb total ausgetrocknet. Der Beschuldigte hat es laut Staatsanwaltschaft unterlassen, den Tierarzt zu rufen. Das Kalb musste eingeschläfert werden.

Die Verteidigung wies darauf hin, dass der Landwirt den Tierarzt gerufen habe, nachdem er bei dem Tier eine sogenannte Saugunlust festgestellt hatte. Eine Saugunlust könne trotz Behandlung zum Tod führen. Dies unterstrich der behandelnde Tierarzt, der vor Gericht als Zeuge aufgerufen war.

Hund griff Fussgängerin auf öffentlichem Weg an

Im April 2017 ereignete sich ein Vorfall, der ebenfalls verhandelt wurde: Die beiden Hunde des Ehepaars sind laut Staatsanwaltschaft unbeaufsichtigt auf dem Hof gewesen, «wodurch diese auf einen öffentlichen Weg gelangen konnten». Dabei biss einer der Hunde einer Fussgängerin ins linke Wadenbein. Die Beschuldigten hätten damit die Gefährdung von Personen zumindest in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft. Laut der Verteidigung habe sich die Fussgängerin auf einem privaten Fussweg befunden, wo zudem ein Hinweisschild vor den Hunden warnte. «Die Frau hatte auf diesem Weg nichts zu suchen», so der Verteidiger, die Hunde hätten einzig ihre Arbeit gemacht und den Stall vor Fremden verteidigt. Das Urteil erfolgt schriftlich. Die Verteidigung plädierte für einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft beantragte bedingte Geldstrafen von 6300 respektive 1200 Franken. Dazu sollen die Beschuldigten Bussen von 6300 Franken bezahlen und die Verfahrenskosten in der Höhe von 2700 Franken übernehmen müssen.