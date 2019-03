Kanton saniert Schwyzer Rathaus Neue Fenster, frische Farbe und zwei Fluchttreppen. Der Kanton Schwyz saniert das Schwyzer Rathaus für 1,5 Millionen Franken.

Das Rathaus in Schwyz mit den Bildern von der Schlacht am Morgarten. (Bild: Werner Schelbert, 10. April 2015)

(pd/kük) Vom Sommer bis Spätherbst 2019 geht etwas im und am Schwyzer Rathaus. Wie das kantonale Hochbauamt am Donnerstag mitteilt, investiert der Kanton Schwyz 1,5 Millionen Franken in die Sanierung des Gebäudes. Eine Million Franken für die Restaurierung der Fassade und neue Fenster, eine halbe Million für zwei neue Fluchttreppen im Untergeschoss.

Die Wände des Rathauses, in dem Kantonsrat und Gerichte untergebracht sind, zieren Bilder aus der Schwyzer Geschichte; wie zum Beispiel von der Morgartenschlacht. Die Wandmalereien stammen aus dem Jahr 1891 und wurden letztmals vor 30 Jahren restauriert. «Im Sommer 2019 erhält die Aussenhülle eine komplette Auffrischung», schreibt das Schwyzer Hochbauamt.

Weiter heisst es in der Mitteilung: «Im Inneren des Rathauses werden Anpassungen vorgenommen, um die Sicherheit im Kantonsratssaal zu verbessern.» Die Rede ist von zwei neuen Fluchttreppen im Untergeschoss, von wo aus man ins Freie gelangen kann.