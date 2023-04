Kanton Schwyz Tragischer Verkehrsunfall in Brunnen: 18-Jähriger stürzt Hang hinunter und stirbt Der junge Mann kollidierte am Mittwochmorgen mit Betonelementen am Strassenrand und stürzte daraufhin mehrere Meter in die Tiefe. Als die Rettungskräfte eintrafen, war er bereits tot. Die Unfallursache ist noch unklar.

Das beschädigte Auto. Für den 18-Jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Bild: Kantonspolizei Schwyz

In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall in Brunnen. Gemäss Kantonspolizei Schwyz fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Morschacherstrasse talwärts Richtung Brunnen, als er aus bisher ungeklärten Gründen in einer scharfen Linkskurve mit Betonelementen am Strassenrand kollidierte. Daraufhin stürzte er mehrere Meter in bewaldetem Gebiet in die Tiefe. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des 18-jährigen feststellen.

Diese scharfe Linkskurve wurde zum Verhängnis für den Autofahrer. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Die Schwyzer Kantonspolizei meldet, dass eine Drittperson das stark beschädigte Auto kurz vor 7:30 Uhr entdeckt hat. Der genaue Unfallzeitpunkt sowie die Unfall- und die Todesursache seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Schwyz und der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz. (luz)