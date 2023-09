Kanton Schwyz 320 statt knapp 200 Millionen Franken: Die Südumfahrung in Küssnacht wird wegen Kostenexplosion nicht fertig gebaut Die Regierung und der Bezirk Küssnacht haben beschlossen, den zweiten Abschnitt der Südumfahrung nicht zu realisieren. Grund sind um 65 Prozent gestiegene Kosten.

Die Kosten für den zweiten Abschnitt der Südumfahrung Küssnacht sind gemäss dem Schwyzer Regierungsrat und dem Bezirksrat Küssnacht «unverhältnismässig hoch». Die ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten von 194 Millionen Franken stiegen auf zuletzt rund 320 Millionen Franken an, was einen Anstieg um 65 Prozent bedeutet. Die Regierung habe sich deshalb dazu entschieden, das Projekt nicht zu realisieren, heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

Die Kostenexplosion ist vor allem auf neue geologische Erkenntnisse aus der Realisierung des ersten Abschnitts der Umfahrung zurückzuführen, aber auch auf Projektanpassungen sowie die allgemeine Bauteuerung. Auch der Bezirk Küssnacht trage den Entscheid mit, heisst es in der Mitteilung weiter.

Verkehrsbelastung «nicht ausserordentlich hoch»

Der erste Abschnitt der Südumfahrung wurde 2020 in Betrieb genommen. Dieser erbringe bereits eine hohe Wirkung. Die Verkehrsbelastung auf der Grepperstrasse sei mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von rund 10'000 Fahrzeugen zwar beträchtlich, im kantonsweiten Vergleich aber nicht ausserordentlich hoch.

Für die Grepperstrasse brauche es nun andere Massnahmen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, betont der Bezirk. Auch eine Sanierung sei nötig. (mha)