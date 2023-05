Kanton Schwyz 40 Notrufe: Starkregen hielt Einsatzkräfte auf Trab Am Sonntagnachmittag regnete es über dem gesamten Kantonsgebiet sehr stark. Zwischen 17 und 21 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz rund 40 Notrufe ein.

In Reichenburg, Tuggen, Siebnen, Wangen, Galgenen, Pfäffikon, Schwyz und Lauerz standen die Feuerwehren wegen überfluteten Strassen, Unterführungen und Keller im Einsatz.

Die Autobahn A4 musste aus Sicherheitsgründen zwischen dem Anschluss Schwyz und Brunnen in Richtung Süden komplett gesperrt werden. In Richtung Norden blieb eine Fahrspur offen. Seit Montagmorgen ist die Autobahn in Richtung Norden wieder zweispurig befahrbar. In Richtung Süden konnte eine Fahrspur wieder geöffnet werden. (pok)