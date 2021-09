Kanton Schwyz Pädagogische Hochschule Schwyz startet Semester im Fernunterricht Das Bildungsdepartement hat die verschiedenen Schutzkonzepte im Kanton Schwyz mit sofortiger Wirkung angepasst. Es betrifft die verschiedenen Bildungsstufen, insbesondere was Veranstaltungen und Schulanlässe anbelangt.

Obligatorische Veranstaltungen mit Erziehungsberechtigten können gemäss aktualisiertem Schutzkonzept bis zu einer Personenzahl von maximal 50 Personen in Innenräumen weiterhin ohne Zertifikatspflicht abgehalten werden. Demgegenüber sind grössere, freiwillige Veranstaltungen wie beispielsweise Schultheater, Tage der offenen Türe etc. vorderhand nur noch mit einer Zertifikatspflicht durchführbar. Das schreibt das Bildungsdepartement in einer Mitteilung.

Im Bereich der Hochschulen erlaubt der Bundesrat mit seinem letzten Beschluss die volle Auslastung der räumlichen Kapazitäten lediglich bei Durchsetzung der Zertifikatspflicht. Da für eine solche aktuell weder die grundsätzlichen rechtlichen noch die praktischen Fragen geklärt sind, verzichtet die Pädagogische Hochschule Schwyz vorderhand auf die Zertifikatspflicht bei ihren Lehrveranstaltungen. Dies bedeutet, dass das erste und zweite Studienjahr der Bachelorstudiengänge das Herbstsemester in Fernlehre beginnen. Weiterhin in Präsenz durchgeführt werden die Vorbereitungskurse sowie Veranstaltungen des dritten Studienjahrs der Bachelorstudiengänge.

Das für die Schulen verpflichtende Bereitstellen der Testungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen wird bis mindestens zu den Herbstferien weitergeführt. Die Effektivität zeige sich in der Anzahl der durchgeführten Tests, die sich bereits in den ersten zwei Wochen nach dem Schulstart von 6400 auf über 7500 Tests erhöht hat und eine Positivitätsrate von 0,5 Prozent aufweist. (fmü)