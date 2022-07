Kanton Schwyz Bach überflutet die Hauptstrasse Das Gewitter vom Donnerstagabend verschonte zwar den inneren Kantonsteil, in Ausserschwyz aber musste die Feuerwehr mehrere Male ausrücken. Ein Auto blieb im Wasser stecken.

Viel Wasser auf der Hauptstrasse in Freienbach. Bild: Kantonspolizei Schwyz

In der Nacht auf Freitag musste die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon für vier Wasserwehreinsätze in der Gemeinde Freienbach aufgeboten werden. Der Sarenbach, an dem aktuell Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden, setzte die Hauptstrasse zwischen Pfäffikon und Freienbach unter Wasser.

Ein Personenwagen, der die Stelle passieren wollte, blieb stecken und musste abgeschleppt werden. Die Strecke wurde nach 1 Uhr gesperrt und ist seit Freitagmorgen, kurz vor 9 Uhr, wieder offen. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich via Wollerau umgeleitet, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. (gh/pl)