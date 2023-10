Kanton Schwyz Brand in Einsiedeln und Verkehrsunfall in Muotathal In Einsiedeln kam es am Montagmorgen zu einem Brand. Am Sonntag wurde ein Velofahrer in Muotathal erheblich verletzt.

Am Montagmorgen musste kurz vor 6.30 Uhr die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln wegen eines Brandes in einer Abbruchliegenschaft beim Paracelsuspark in Einsiedeln ausrücken. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen und das Abbruchgebäude lüften. Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Am Sonntagnachmittag kam es in Muotathal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer. Um 16.50 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer von Muotathal in Richtung Pragel. Im Gebiet Mittst Weid beabsichtigte der Mann nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Velofahrer. Der Velofahrer wurde beim Zusammenprall erheblich verletzt und musste von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.