Pandemie Kanton Schwyz lanciert Covid-Impfung für Kinder ab fünf Jahren Ab dem 5. Januar können sich im Kanton Schwyz auch Kinder im Alter ab fünf Jahren gegen Covid-19 impfen lassen. Die Impfungen werden in den Impfzentren Steinen, Einsiedeln und Pfäffikon SZ angeboten. Die Anmeldung ist ab sofort online möglich.

Der Kanton Schwyz ermöglicht ab dem 5. Januar allen Kindern ab dem Alter von fünf Jahren die Covid-Impfung. Die Impfung wird vor allem Kindern mit Vorerkrankungen empfohlen sowie solchen, die in Haushalten mit besonders gefährdeten Personen leben, wie es in einer Mitteilung des Innendepartements des Kantons Schwyz heisst. Von Covid genesene Kinder, die nicht einer Risikogruppe angehören oder mit Risikopersonen zusammenleben, sollten gemäss aktueller Empfehlungen nicht geimpft werden.

Die Kinderimpfungen werden an vier Mittwochnachmittagen im Januar (5./12./19./26. Januar 2022) in den Impfzentren Steinen, Einsiedeln und Pfäffikon SZ angeboten. Eine Anmeldung online ist erforderlich, die Kinder müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Verimpft wird der Impfstoff von Pfizer/Biontech in einer eigens für Kinder hergestellten Dosierung.

Möglichkeiten zur Kinderimpfung Kinderimpfungen in Steinen (Anmeldung erforderlich) Daten: 5./12./19./26. Januar 2022

Zeit: 13.30 – 17.30 Uhr

Ort: Bahnhofstrasse 25, 6422 Steinen

Impfstoff: Pfizer/BionTech Kinderimpfungen in Pfäffikon (Anmeldung erforderlich)



Daten: 5./12./19./26. Januar 2022

Zeit: 13.30 – 17.30 Uhr

Ort: Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon

Impfstoff: Pfizer/BionTech Kinderimpfungen im Impfzentrum Einsiedeln (Anmeldung erforderlich)



Datum: 5./12./19./26. Januar 2022

Zeit: 13.30 – 16.30 Uhr

Ort: Spitalstrasse 28, 8840 Einsiedeln

Impfstoff: Pfizer/BionTech

In den Impfzentren Steinen und Pfäffikon werden an vier Wochenenden im Januar (8./9., 15./16., 22./23.1. und 29./30. Januar 2022) weitere Boosterimpfungen angeboten, eine Registrierung ist ab sofort online möglich. Ein Walk-in-Angebot ist nicht vorgesehen. (mha)