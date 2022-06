Kanton Schwyz Die Grünliberalen senden Ursula Lindauer in die Regierungsratswahlen Die Mitglieder der GLP haben Ursula Lindauer einstimmig als Kandidatin für die Regierungsratswahlen vom 25. September 2022 nominiert.

An einer ausserordentlichen Nominationsversammlung in Bäch haben sich die Mitglieder der GLP einstimmig für eine Regierungsrats-Kandidatin entschieden: Ursula Louise Lindauer wird am 25. September für die Grünliberalen ins Rennen gehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ursula Louise Lindauer Bild: PD

Ursula Lindauer ist Juristin uns seit bald 20 Jahren im Rechts- und Beschwerdedienst im Sicherheitsdepartement des Kantons Schwyz tätig. Als Abteilungsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung verfüge sie zudem über die notwendige Führungserfahrung. Sie lebt in Ibach und ist Mutter eines 20-jährigen Sohnes. (abt)