Kanton Schwyz Diese Gemeinden setzen am stärksten auf Überwachungstechnik Big Brother is watching you: Im Kanton stehen bereits 356 öffentliche Videokameras.

Die Wirkung wird von Fachleuten stark bezweifelt. Trotzdem setzt die öffentliche Hand im Kanton Schwyz auf die Videoüberwachung von öffentlichen Gebäuden und Institutionen.

Das zeigen auch die jüngsten Zahlen, die der Schwyzer Datenschutzbeauftragte in seinem Newsletter veröffentlicht hat.

Per 31. März waren es nicht weniger als 356 Kameras, die auf öffentlichem Grund in Betrieb standen. Das sind satte 14,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der oberste Schwyzer Datenschützer, Philipp Studer, gehört zu den kritischen Stimmen gegenüber der öffentlichen Videoüberwachung. Er bezeichnete bereits im letzten Jahr gegenüber dem «Boten der Urschweiz» den Anstieg «als nicht wirklich positiv, weil die Kameras noch immer oft als Allerheilmittel betrachtet werden», obwohl sie das nicht seien.

Die öffentliche Hand darf, gestützt auf Paragraf 21 des Gesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz, öffentlich zugängliche Orte mit Bildübermittlungs- und Bildaufzeichnungsgeräten überwachen.

Fast ein Drittel der Kameras betreibt der Kanton selbst

Am meisten schützenswerte Objekte hat gemäss Grafik der Kanton selber. Von den total 356 Kameras hat er nicht weniger als 95 selber aufstellen lassen. Geschützt werden dabei besonders exponierte Amtsstellen und Gebäude wie die Kesb-Stellen in Inner- und Ausserschwyz, das Laboratorium der Urkantone, das Kantonsgefängnis, die Spitäler in allen Kantonsteilen oder das Amt für Migration in Schwyz.

Auch bei der Ausgleichskasse/IV-Stelle hängen, wie auch etwa in der Kantonsbibliothek, verschiedene Überwachungskameras.

Von den Schwyzer Bezirken setzt der Bezirk Küssnacht am stärksten auf diese Überwachungstechnik. Hier stehen nicht weniger als 32 Apparate:

In allen Bezirken zusammen sind 84 Kameras aufgestellt (6 in Einsiedeln, 27 in den Höfen, 32 in Küssnacht, 14 in der March und lediglich 5 im Bezirk Schwyz).

Besonders interessant ist die Verteilung dieser Kameras auf Gemeindeebene. Hier hat Ausserschwyz eindeutig die Nase vorne.

Die Gemeinde Lachen hat am meisten Kameras aufgestellt

Die Ausserschwyzer Gemeinden führen jedenfalls die innerkantonale Rangliste an. Mit Lachen (42), Altendorf (25), Freienbach, Wollerau und Reichenburg (je 19) werden die ersten fünf Plätze durch Ausserschwyzer Gemeinden belegt.

Im inneren Kantonsteil setzt die Hauptortgemeinde Schwyz mit insgesamt fünf kommunalen Kameras am stärksten auf diese Art der Überwachung.