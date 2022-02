Kanton Schwyz Dirk Petersen aus Steinen wird vermisst Seit Mittwoch wird Dirk Petersen vermisst. Zuletzt wurde der 54-Jährige in Steinen gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dirk Petersen Bild: Kantonspolizei Schwyz

Seit Mittwoch, 23. Februar, wird ab seinem Wohnort in Steinen Dirk Petersen vermisst. Der 54-Jährige ist möglicherweise mit einem Citybike unterwegs, an dem seitlich eine Rako-Kiste angebracht ist, schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Dirk Petersen ist rund zwei Meter gross und von fester Statur. Er hat rot-blondes, kurzes Haar, eine Halbglatze, einen grau-melierten Bart und blaue Augen. Der Vermisste spricht Hochdeutsch.

Personen, die Angaben zum Verbleib von Dirk Petersen machen können, melden sich bitte unter Telefon 041 819 29 29 bei der Kantonspolizei Schwyz. (rem)