Kanton Schwyz Drei Verletzte bei Kollision auf dem Seedamm – darunter zwei Kinder Bei einer Kollision zwischen zwei Autos auf dem schneebedeckten Seedamm in Hurden sind zwei Kinder und eine 17-jährige Beifahrerin verletzt worden. Die Ambulanz brachte alle drei Verletzten ins Spital.

Der Unfall ereignete sich auf dem schneebedeckten Seedamm. Bild: Kapo Schwyz

Eine 39-jährige Frau fuhr am Mittwochnachmittag auf der Seedammstrasse in Richtung Rapperswil, als sie wegen einer Kolonne abbremsen musste. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Die 37-jährige Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Jedoch erlitten zwei mitfahrende Kinder im Alter von 6 und 9 Jahren erhebliche Verletzungen. Die Richtung Rapperswil fahrende Automobilistin blieb unverletzt, ihre 17-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst hospitalisiert.

Unfall führt zu Stau im Feierabendverkehr

Für die Tatbestandsaufnahme und die Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge musste die Seedammstrasse für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Dies führte beidseitig der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. (stg)