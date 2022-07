Kanton Schwyz Ehemalige FDP-Präsidentin Petra Gössi will in den Ständerat Die Küssnachter Nationalrätin Petra Gössi hat sich zusammen mit der kantonalen Geschäftsleitung der FDP entschieden, bei den nationalen Wahlen im nächsten Jahr für das Stöckli zu kandidieren.

Nach dem angekündigten Rücktritt von Ständerat Alex Kuprecht (SVP) auf Ende der Legislatur ergibt sich für die FDP Kanton Schwyz die Möglichkeit, einen Ständeratssitz zu erkämpfen. Dafür stellt sich nun in Absprache mit der kantonalen Geschäftsleitung die amtierende Nationalrätin Petra Gössi zur Verfügung. «Für den Kanton Schwyz im Stöckli zu politisieren wäre für mich eine Herzensangelegenheit, die ich mit grossem Engagement und Stolz ausüben würde», wird Gössi in einer Medienmitteilung der kantonalen FDP zitiert. Kantonalparteipräsident Urs Rhyner freut sich, mit Gössi eine Frauenkandidatur für die Sitze im Stöckli zu präsentieren.

Die 46-jährige Juristin Petra Gössi aus Küssnacht sitzt seit 2011 im Nationalrat und ist seit Anfang dieses Monats selbständige Strategieberaterin von Unternehmen und Personen und pflegt in dieser Funktion eine enge Zusammenarbeit mit der Aeberli Treuhand AG mit Sitz in Zürich und Zug. Sie absolviert zurzeit einen EMBA an der Hochschule St. Gallen, den sie Ende 2022 abschliessen wird. «Wenn ich sehe, welches Potenzial und welche Unternehmerfreude unsere Wirtschaft und die junge Startup-Szene freisetzen kann, motiviert mich das enorm, mich auch dafür weiterhin in Bern einzusetzen», sagt Petra Gössi in der der FDP-Mitteilung. (gh)