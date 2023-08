Schwyz Feuer in der Asylunterkunft Kaltbach – eine Person in Spitalpflege gebracht In der Asylunterkunft Kaltbach ist ein Brand ausgebrochen. Eine Person musste hospitalisiert werden.

Rauch steigt aus der Asylunterkunft Kaltbach. Bild: Kapo Schwyz (Schwyz, 21. 8. 2023)

Am Montagabend, 21. August, brach um 20.35 Uhr in der Asylunterkunft Kaltbach in Schwyz ein Brand aus. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte das ausgebrochene Feuer rasch löschen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich laut Polizeiangaben zwei Personen im Wohncontainer. Eine der beiden Personen musste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst vorübergehend hospitalisiert werden. Im Laufe der Nacht konnte die Person das Spital wieder verlassen.

Brandursache noch unklar

Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Unterkunft ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Für die Unterbringung der betroffenen Asylbewerber ist das Amt für Migration des Kantons Schwyz besorgt. (zim)