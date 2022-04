Kanton Schwyz Feuerwehr Muotathal musste gleich zweimal ausrücken Am Freitagmorgen brannte am Gampelisteg in Muotathal ein Stall vollständig nieder. Bei einem weiteren Einsatz konnte die Feuerwehr Muotathal den Brand eines abgestellten Fahrzeugs an der Industriestrasse rasch löschen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Freitag gingen bei der Kantonspolizei Schwyz um 4.15 Uhr mehrere Meldungen ein, dass ein Stall am Gampelisteg in Muotathal brenne. Beim Eintreffen der Feuerwehr Muotathal stand das Gebäude bereits in Vollbrand und brannte vollständig nieder.

Verletzt wurde niemand, es befanden sich keine Tiere im Stall. Die Brandursache ist zurzeit nicht bekannt, die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterer Brand im Motorenraum eines Autos

Die Feuerwehr Muotathal musste zudem aufgrund eines Brandausbruchs im Motorenraum eines Autos am Freitag um 6.30 Uhr an die Industriestrasse in Muotathal ausrücken. Sie konnte den Brand des abgestellten Fahrzeugs rasch löschen.

Die Brandursache ist nicht bekannt, die entsprechenden Ermittlungen wurden durch die Kantonspolizei Schwyz aufgenommen. Im Vordergrund steht ein technischer Defekt. (pok)