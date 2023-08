Kanton Schwyz Feuerwehr muss zu zwei Bränden ausrücken – nun sucht die Polizei nach Zeugen Die Feuerwehr im Kanton Schwyz musste zweimal ausrücken: Eine Hecke sowie eine Fahne gerieten in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Im Zusammenhang mit dem Feuer in Ibach ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die Kantonspolizei Schwyz blickt auf einen ruhigen Nationalfeiertag zurück: Nur wenige Meldungen seien bei der Einsatzzentrale eingetroffen. Wegen Bränden hatte die Feuerwehr jedoch je einen Einsatz in Einsiedeln und in Ibach, wie es in einer Mitteilung heisst. Verletzte habe es keine gegeben.

Kurz nach 15 Uhr geriet in Einsiedeln wegen abgebranntem Feuerwerk eine Hecke in Brand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen.

Abgebranntes Feuerwerk verursachte in Einsiedeln eine brennende Hecke. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Die Feuerwehr des Stützpunkts Schwyz stand am Nationalfeiertag kurz vor 19 Uhr im Einsatz: Beim Schulhaus Christophorus in Ibach geriet eine Fahne in Brand. Drittpersonen konnten das Feuer jedoch löschen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Polizei sucht Zeugen des Brandes: Insbesondere Jugendliche, die sich beim Schulhaus aufhielten. Telefonische Hinweise nimmt die Polizei unter 041 819 29 29 entgegen. (abt)