Kanton Schwyz Feusisberg: Josef Ulrich wird vermisst Der 78-Jährige Mann wird seit Montagmorgen vermisst. Er verliess um zirka zehn Uhr sein Zuhause in Feusisberg und fuhr mit dem Personenwagen SZ 4554 in unbekannte Richtung.

Der 78-Jährige Josef Ulrich wird seit Montagmorgen vermisst. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Der 78-Jährige Josef Ulrich wird seit Montagmorgen ab seinem Wohnort in Feusisberg vermisst. Er verliess um zirka zehn Uhr sein Zuhause und fuhr mit dem Personenwagen SZ 4554 in unbekannte Richtung. Das teilt die Kantonspolizei Schwyz in einer Meldung mit. Ulrich ist 175 cm gross, hat grauweisses Haar und eine schlanke Statur. Beim Verlassen des Wohnortes trug der Vermisste blaue Jeans, ein kariertes Hemd, eine blaue Softshell-Jacke und graue Turnschuhe.

Die Kantonspolizei Schwyz informiert, dass sie trotz intensiver Ermittlungen den Verbleib des Vermissten oder den Standort des Personenwagens bislang nicht klären konnte. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten oder dem Standort des grauen Toyota mit den Kontrollschildern SZ 4554 machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 041 819 29 29 zu melden. (luz)