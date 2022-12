Kanton Schwyz Gymi Immensee macht im Internat Platz für Flüchtlinge Das Gymnasium Immensee stellt einen Internatsteil für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine zur Verfügung.

Die Räume des Gymnasiums Immensee, die vermietet werden, befinden sich im weissen Gebäude rechts. Bild: PD

Aufgrund der geopolitischen Lage geht der Bezirk Küssnacht davon aus, dass er in den nächsten Monaten weitere 50 Personen mit Schutzstatus S aufnehmen muss. Derzeit sind Asylsuchende mit Schutzstatus S in der Asylunterkunft Luterbach in Küssnacht sowie bei Gastfamilien und in Wohnungen untergebracht.

«Die Suche von geeignetem Wohnraum für schutzsuchende Personen mit Status S ist schwierig und zeitaufwendig. Die Quellen sind auch im Bezirk Küssnacht erschöpft», heisst es in der Medienmitteilung des Bezirks Küssnacht.

Zweiter Stock im Internatsteil im Obergymnasium nicht bewohnt

Der Bezirksrat und die Leiterin der Abteilung Soziales und Gesellschaft seien deshalb dankbar für das Angebot, welches der Bezirk vom Gymnasium Immensee erhalten habe. Der zweite Stock im Internatsteil des Obergymnasiums ist derzeit nicht bewohnt. Die private Maturitätsschule mit öffentlichem Leistungsauftrag plant eine Erweiterung.

«Aufgrund der ausserordentlichen Lage ist das Gymnasium bereit, den zweiten Stock zeitlich befristet vom 1. Dezember 2022 bis am 30. Juni 2024 dem Bezirk Küssnacht zu günstigen Konditionen zu vermieten», heisst es weiter. Der Bezirksrat Küssnacht sei überzeugt, dass es sich dabei um ein sehr gutes und faires Angebot handle. Er hat dem befristeten Mietvertrag zugestimmt. Im Internatsteil des Obergymnasiums können 25 bis maximal 30 Personen untergebracht werden. Diese werden vor Ort durch eine Mitarbeiterin des Bezirks betreut. Dafür wurde in der Abteilung Soziales und Gesellschaft eine zeitlich befristete Stelle mit einem Pensum von 60 Prozent geschaffen. (em)