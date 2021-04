Kanton Schwyz Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz: Der Spatenstich ist erfolgt Neubau in Ibach kann im Schuljahr 2022/23 bezogen werden.

(stg) Der Spatenstich für den Neubau des Heilpädagogischen Zentrums Innerschwyz (HZI) in Ibach ist im Beisein der Regierungsräte André Rüegsegger und Michael Stähli, Kantonsarchitekt Christoph Dettling sowie Vertretern von HZI, Architekten und Generalunternehmung am Mittwoch erfolgt. Der mehrgeschossige Bau aus Schwyzer Holz kann im Sommer 2022 bezogen werden und bietet 60 bis 70 Schülerinnen und Schülern Platz. Das teilt der Kanton am Mittwochnachmittag mit.

So wird sich das aus Schwyzer Holz gefertigte Heilpädagogische Zentrum Innerschwyz im Jahr 2022 präsentieren. Visualisierung: PD

Das Heilpädagogische Zentrum Innerschwyz (HZI) habe am aktuellen Standort in Ibach bereits seit längerer Zeit die Grenzen bezüglich Kapazität und Schulraumqualität erreicht. In unmittelbarer Nähe zum heutigen HZI werde deshalb ein Neubau für 60 bis 70 Schülerinnen und Schüler erstellt. Der Kantonsrat hat die dafür notwendige Ausgabenbewilligung in der Höhe von 20,85 Millionen Franken im Jahr 2018 ohne Gegenstimme genehmigt.

Hohe Betreuungsqualität

Bildungsdirektor Michael Stähli unterstreicht beim Spatenstich die qualitativen Aspekte des neuen HZI: «Der Neubau bietet sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrpersonen ein optimales Umfeld für eine hohe Betreuungsqualität.»

Baudirektor André Rüegsegger freut sich insbesondere über die rationelle Bauweise: «Dank vorfabrizierter Elemente und einheimischen Rohstoffen kann der Neubau des HZI innerhalb kurzer Zeit und gleichzeitig in hoher Qualität realisiert werden.»

Im Schuljahr 2022/23 bezugsbereit

Das Bauprojekt, ausgearbeitet von Gesamtdienstleister Halter AG, Lussi + Partner AG Architekten und der Holzbauunternehmung Häring AG, sieht einen mehrgeschossigen Bau vor, der aus Schwyzer Holz erstellt wird. Er erfülle alle schulischen, architektonischen, wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen. Die vorfabrizierten Decken- und Fassadenelemente aus Holz würden eine kurze und rationelle Bauzeit ermöglichen. Die Fertigstellung des Neubaus für das HZI ist im Sommer 2022 vorgesehen. Damit könne der Schulunterricht ab dem Schuljahr 2022/23 in den neuen Räumlichkeiten stattfinden.