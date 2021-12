Kanton schwyz Höchststand an Coronafällen an den Schulen – ab Montag gilt Maskenpflicht ab der 1. Primarklasse Trotz steigender Coronazahlen soll die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts und die Sicherheit von Schülerinnen und Schüler sowie des Schulpersonals möglichst gewährleistet erden. Deshalb gilt an allen Schulen eine Maskentragpflicht, befristet zwischen dem 13. Dezember und dem 24. Januar 2022.

Die Fallzahlen an den Schulen im Kanton Schwyz haben einen sehr hohen Stand erreicht. Aktuell (Stand 6. Dezember) befinden sich 475 Kinder und Jugendliche in Isolation, weitere 591 sind in Quarantäne, wie die Staatskanzlei Schwyz am Donnerstag mitteilte. Zudem fallen mehr als 80 Lehrpersonen aufgrund von Covid-19 aus und bereits mussten die Primarschulen dreier Gemeinden aufgrund der zahlreichen Absenzen in den Fernunterricht wechseln. Betroffen seien dabei insbesondere die unteren Klassen, da für diese Schülerinnen und Schüler noch keine Impfmöglichkeit besteht und meist auch ein enger Kontakt besteht.

An allen Schwyzer Schulen ist das Tragen von Schutzmasken ab Montag, 13. Dezember, Pflicht. Bild: Keystone

Das Bildungsdepartement sehe sich daher veranlasst, in Übereinstimmung mit den verschärften Massnahmen des Bundes für die Schwyzer Schulen von der Phase «reagieren» in die Phase «agieren» zu wechseln, um damit möglichst den Schulbetrieb vor Ort gewährleisten zu können.

In Abstimmung mit den Massnahmen des Bundes gilt ab kommenden Montag, 13. Dezember, befristet bis zum 24. Januar 2022 an allen Schulen des Kantons Schwyz in sämtlichen Innenräumen, im Unterricht und in der Betreuung eine Maskentragpflicht. Diese gilt für Schülerinnen und Schüler ab der 1. Primarklasse, sowie für das gesamte Schulpersonal. Mit dieser Massnahme sollen die Infektionsketten durchbrochen und Quarantäneanordnungen für ganze Klassen oder gar Schulen vermieden werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Repetitive Tests werden weiterhin angeboten

Aufrechterhalten bleibt zudem die Massnahme der repetitiven Tests, welche von den Schulen ab der 3. Primarklasse flächendeckend angeboten werden. Das Bildungsdepartement will mit diesen Massnahmen den Schulbetrieb für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen bis Schulende vor Weihnachten beziehungsweise für den Schulstart im neuen Jahr bestmöglich gewährleisten. Um den Bildungsauftrag erfüllen zu können sei es von zentraler Bedeutung, dass der Schulbetrieb im Präsenzunterricht erfolgt. (zim)