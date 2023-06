Kanton Schwyz Isolation fing Feuer: Brand auf Baustelle in Lachen Grosse Rauchwolke auf einer Baustelle in Lachen: Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Auf einer Baustelle in Lachen fing Isolationsmaterial Feuer. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Donnerstagnachmittag kam es kurz nach 16 Uhr auf einer Baustelle an der Zürcherstrasse in Lachen zu einem Brand. Wie die Schwyzer Polizei mitteilt, fing Isolationsmaterial bei Bauarbeiten auf einem Dach Feuer und verursachte so eine grosse Rauchwolke. Personen wurden keine verletzt.

Nebst dem Isolationsmaterial wurde auch das Flachdach durch den Brand beschädigt. Die Kantonspolizei Schwyz informiert, dass der Brand dank des schnellen Eingreifens der Bauarbeiter sowie der Feuerwehren Lachen und Altendorf rasch gelöscht werden konnte. Die Polizei habe die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes aufgenommen. (luz)