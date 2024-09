Kanton Schwyz Lage der Rotenflue-Bahn ist ernst Tourismus, Politik und Behörden hoffen, dass das angeschlagene Unternehmen noch rechtzeitig den Rank findet.

Gondeln der Rotenflue Bahn zwischen dem Dorf Rickenbach und der Rothenflue in der Mythenregion. Bild: Urs Flüeler/Keystone (3. März 2021)

Es tönt alles andere als gut, was der neueste Geschäftsbericht der Rotenflue-Bahn anfangs Woche der Öffentlichkeit preisgab. Mit den Finanzen steht es schlecht. Das Wort «Konkurs» will zwar öffentlich niemand in den Mund nehmen. Doch auch die Revisionsstelle warnt, dass eine «wesentliche Unsicherheit der Fortführungstätigkeit» der Bahn bestehe.

Es werde mit «Hochdruck» an einem neuen Konzept gearbeitet, heisst es im Bericht. Das frühere Konzept mit Kreditgarantien der öffentlichen Hand ist an der Urne gescheitert: Obwohl im September 2020 noch 70 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Schwyz das Finanzierungsprojekt unterstützt haben, lehnte der Bezirksbürger die gleichlautende Vorlage – laut Geschäftsbericht «nach einer beispiellosen Negativkampagne» – deutlich ab. Damit entfiel die Zusicherung der Gemeinde und weiterer Finanzierungspartner. Das Ergebnis 2020/21 liegt vor Abschreibungen und Zinsen bei 512 000 Franken, nach Abschreibungen und Zinsen resultiert ein Verlust von 284 215 Franken.

Hohe Geldabflüsse wegen Zinsen

Während sich die Besucher­zahlen und Umsätze der Bahn erfreulich entwickelt haben, «kämpfen wir seit Betriebsstart mit zu hohen Geldabflüssen für Zins- und Amortisationszahlungen», heisst es im Geschäftsbericht weiter. «Die hohen Zinsen sowie die kurzen Laufzeiten bei den Darlehen und dem Leasing fressen den Betriebsertrag heute vollständig weg.» Trotz Kostenoptimierungen und Massnahmen zur Umsatzsteigerung fliesse seit der Eröffnung Geld ab, was mit Sanierungsmassnahmen gestoppt werden müsse, um langfristig überleben zu können. So schlagen die Mehrkosten aus dem Bau von rund vier Millionen Franken auf die Liquidität. Gründe dafür waren nicht absehbare geologische Schwierigkeiten, Änderungen der BAV-Auflagen bezüglich Windlasten sowie Projektänderungen zur Optimierung des Restaurants. Zusätzlich verursachen die jahrelangen Einsprachen gegen ein geplantes Parkhaus Zusatzaufwände.

Dass jetzt dringend etwas gemacht werden muss, sehen auch mit der Thematik vertraute Personen. «Die Bahn muss ihre Probleme jetzt lösen. Es drängt, darauf hat auch die Revisionsstelle hingewiesen», sagt Urs Durrer, der Leiter des kantonalen Amtes für Wirtschaft. Es liege an der Bahn, nun Lösungen für die Probleme zu finden, die sie habe. Der Kanton verfolge die Lage schon lange. Diese habe sich durch die Coronasituation nochmals zugespitzt. Durrer:

«Ich weiss aber, dass die Verantwortlichen auf Hochtouren daran arbeiten.»

Der Kanton sei auch kontaktiert worden. «Wir sind auf dem Laufenden, können im Moment aber nicht mehr kommunizieren», so Durrer. Der Leiter des Schwyzer Wirtschaftsamtes weiss, wovon er spricht. Die Bahn hat ein Darlehen von 2,5 Millionen Franken von der Neuen Regionalpolitik (NRP) erhalten. Erste Tranchen müssen bereits Ende nächsten Jahres zurückbezahlt werden.

Ähnlich wie Durrer sieht auch Valentin Coray, Geschäftsführer von Schwyz ­Tourismus, die Situation um die Finanzlage der beliebten Schwyzer Bergbahn. «Die Rotenflue-Bahn hat eine grosse Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Zubringer und Leistungsträger für die ganze Region», sagt der Schwyzer Tourismusfachmann. Die Situation sei schwierig. Coray: «Es geht aber auch anderen Bergbahnen so. Praktisch in jedem Kanton könnten Beispiele von Betrieben aufgezählt werden von Bahnbetrieben, die mit finanziellen Problemen kämpfen», weiss Coray und ergänzt:

«Fast überall greift dann die öffentliche Hand und hilft weiter.»

Er hoffe wirklich, dass auch in Schwyz eine Lösung gefunden werden könne. Alles an­-dere, so Coray, «wäre wirklich schade». Die Bahn sei bei der Bevölkerung ja auch bestens verankert. Die Krux sei die Finanzierung respektive die grosse Mittelabwanderung. Coray: «Eine Möglichkeit wäre, dass die Gläubiger auf ihr Geld verzichten.» Nur so könne die Zukunft positiv in Angriff genommen werden.

Beffa: Gemeinde schlägt die Türen kaum zu

«Das Problem ist gross. Aber wir sind als Gemeinde nicht primär gefordert», denkt Peppino Beffa, der Säckelmeister der Gemeinde Schwyz. Persönlich ist er überzeugt, dass die Gemeinde die Tür nicht einfach zuschlagen werde. Beffa: «Wir sind gespannt auf die Vorschläge der Bahnverantwortlichen». Er hoffe, dass die Bahn einen Konkurs abwenden könne und erhalten bleibe. «Für die Bewohner und die Gemeinde ist die Bahn nämlich eine gute Sache.»

Beffa hofft, dass eine Lösung gefunden wird und nicht nur die öffentliche Hand zur Kasse kommen muss. «Auch die Aktionäre, die Banken und Darlehensgeber werden und müssen nun einen Teil zur Bahnzukunft beitragen». Beffas Idee: Eine Gesamtbetrachtung anpacken. Denn auch die anderen Transportanlagen im Mythengebiet hätten Sanierungsbedarf.