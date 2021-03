Kanton Schwyz Mittelschulinitiativen sind eingereicht 7105 Unterschriften in weniger als zehn Wochen sind für die beiden Schwyzer Mittelschulinitiativen gesammelt worden. Am Mittwoch wurden sie der Staatskanzlei überbracht.

Für zwei Volksinitiativen im Kanton Schwyz, die eine Zentralisierung der Mittelschullandschaft bekämpfen, haben am Mittwoch elf Mitglieder des Initiativkomitees aus allen Schwyzer Bezirken an Staatsschreiber Mathias Brun die Unterschriften vor dem Schwyzer Regierungsgebäude überreicht.

Die 7105 Unterschriften wurden am Mittwoch Staatsschreiber Mathias Brun (Dritter von links) überreicht. Bild: ZVG

Über die Initiativen Die «Initiative für eine dezentrale Mittelschullandschaft» ist eine Reaktion auf die gescheiterte Zusammenlegung der Mittelschulen in Ausserschwyz. Künftig sollen die kantonalen Mittelschulstandorte Pfäffikon, Nuolen sowie Schwyz im Mittelschulgesetz explizit verankert sein. Die «Initiative für eine faire Mittelschulfinanzierung» fordert einen gleichen Nettobeitrag pro Schülerin und Schüler für kantonale Mittelschulen und öffentliche Mittelschulen mit privater Trägerschaft. Die Ungleichbehandlung ist laut den Initianten für die privaten Mittelschulen eine schwere finanzielle Last. Unter anderem wegen finanzieller Schwierigkeiten des Theresianums Ingenbohl hatte die Schwyzer Regierung beschlossen, dieses mit dem Kollegium Schwyz zur neuen Kantonsschule Innerschwyz zusammenzulegen. Die umstrittene Teilrevision des Mittelschulgesetzes soll im April vom Kantonsrat behandelt werden.

Gespannt, wie Regierung vorgehen wird

Mitinitiant, Präsident der IG Theresianum und amtierender Kantonsratspräsident René Baggenstos aus Brunnen, brachte es auf den Punkt.

«In allen Bezirken wurde fleissig gesammelt und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren vorwiegend zustimmend.»

Dies sei wohl auch der Grund gewesen, weshalb man so schnell auf derart viele Unterschriften kam. Die beiden Volksinitiativen «für eine dezentrale Schwyzer Mittelschullandschaft» und «für eine faire Mittelschulfinanzierung» scheinen den Puls der Bevölkerung zu treffen.

«Der Ball liegt nun bei der Schwyzer Regierung», sagt Baggenstos weiter.

«Wir sind gespannt auf das Vorgehen. Von unserer Seite sind wir auf alle Fälle an einem konstruktiven Dialog interessiert.»

Seitens der Initianten sei man grundsätzlich der Meinung, dass bei einer so erfolgreichen Unterschriftensammlung der Souverän auch an der Urne entscheiden soll. «Wir erwarten und gehen auch davon aus, dass der Regierungsrat die Initiativen schnell behandelt. Sie haben auch Einfluss auf die Immobilienstrategie des Kantons», so René Baggenstos. Das Volk solle zudem auch Stellung nehmen, damit allenfalls auf das Schuljahr 2022/23 die Beiträge angepasst werden können, wie dies in einem der beiden Begehren gefordert wird.