Die Veröffentlichung des Berichts über Missbrauch in der katholischen Kirche löst diverse Massnahmen aus. Eine davon sind Meldestellen, bei denen sich Betroffene und ihr Umfeld melden können, um Hilfe zu bekommen. Gemäss Bischof Joseph Bonnemain soll es schweizweit neue Meldestrukturen und -stellen geben. Bereits jetzt kann mit dem Bistum Chur auf www.bistum-chur.ch/fachgremium-uebergriffe Kontakt aufgenommen werden. Opfer können sich aber auch an www.opferhilfe-schweiz.ch/de wenden. Menschen, die in der Kindheit oder Jugend sexueller Gewalt im kirchlichen Umfeld ausgesetzt waren, finden auf www.missbrauch-kirche.ch/wer_sind_wir weitere Auskunft. Auch die Forscher, welche das Projekt für weitere drei Jahre fortsetzen, sind auf Meldungen angewiesen. Sie sind auf forschung-missbrauch@hist.uzh.ch erreichbar.