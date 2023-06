Kanton Schwyz Offene Fragen nach Velounfall in Küssnacht Eine Kollision zwischen einem Auto und einem Velo hat am Dienstag in Küssnacht einen Verletzten gefordert. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend um 19.20 Uhr kam es auf der Zugerstrasse in Küssnacht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fahrradfahrer. In einer Polizeimeldung heisst es: «Der 54-jährige Zweiradlenker stürzte und verletzte sich dabei leicht.» Er musste durch den Rettungsdienst Küssnacht in Spitalpflege gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Coop-Tankstelle an der Zugerstrasse. Bild: Google Street View

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Schwyz Zeugen. «Personen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz, 041 819 29 29, zu melden», schreibt die Kapo. (gh)