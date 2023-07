Kanton Schwyz Tragischer Unfall am Grossen Mythen: Berggängerin tödlich verunfallt Beim Abstieg vom Grossen Mythen stürzte eine Frau 450 Meter in die Tiefe und kam dabei ums Leben.

Kurz vor 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Rega 8 der Basis Erstfeld ins Mythengebiet aufgeboten. Am Fusse des Grossen Mythen war kam es gemäss Informationen vom Donnerstagmorgen zu einem schlimmen Bergunfall. Nun hat die Schwyzer Kantonspolizei mitgeteilt, dass es sich um eine 56-jährige Frau handelt, die beim Abstieg vom Weg abkam und 450 Meter in die Tiefe stürzte.

Die alarmierte Rettungsflugwacht konnte die Verunfallte schnell finden, jedoch hatte sie sich beim Sturz im steilen Gelände tödliche Verletzungen zugezogen.

Wie es zum Unfall gekommen ist, steht momentan noch nicht fest. Die Ermittlungen führt die Kantonspolizei Schwyz. (rad)