Schindellegi / Biberbrugg Ausweichmanöver führt zu Massenkollision mit zwei Verletzten Auf der Hauptstrasse 8 zwischen Schindellegi und Biberbrugg kam es am Dienstag zu einer Massenkollision, bei der zwei Beteiligte verletzt wurden. Die Folge waren massive Verspätungen im Morgenverkehr.

Auf der Hauptstrasse 8 kollidierten insgesamt fünf Fahrzeuge. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Dienstagmorgen früh ereignete sich in Schindellegi ein Unfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Ein 48-jähriger Fahrer war talwärts auf der Hauptstrasse 8 zwischen Biberbrugg und Schindellegi unterwegs, als er mit einer auf der Strasse stehenden Verkehrsleitbacke kollidierte und abbremsen musste. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Eine nachfolgende 29-jährige Lenkerin fuhr auf sein Fahrzeug auf. Um eine Auffahrkollision mit ihr zu verhindern, wich ein 48-jähriger Autofahrer reflexartig aus. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Lenker. Ein 50-jähriger nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das hinterste Fahrzeug auf.

Beim Unfall erlitten der 45-Jährige und der 50-Jährige leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Um die Verletzten zu betreuen und die Unfallstelle zu räumen, musste die Hauptstrasse zwischen Schindellegi und Biberbrugg mehrere Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es im Morgenverkehr zu massiven Verkehrsbehinderungen. (mha)