Kanton Schwyz Schirm klappt zusammen: Speedflyer prallt in Felswand und stürzt 200 Meter Im Fluebrig-Massiv in Unteriberg ist ein 30-Jähriger schwer verunfallt. Er musste mit der Rega ins Spital.

Am Sonntagvormittag ist im Fluebrig-Massiv in Studen in der Gemeinde Unteriberg ein Speedflyer schwer verunfallt. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, klappte der Schirm des 30-Jährigen kurz nach dem Start vom Diethelm aus noch ungeklärten Gründen zusammen. Deshalb verlor der Sportler rasant an Höhe, prallte gegen die Felswand und stürzte 200 Meter tief ab.

Beim Sturz hat er sich erheblich verletzt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreute ihn sein 30-jähriger Begleiter. Nach einer Erstversorgung flog ihn ein Helikopter der Rega in eine Spezialklinik. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Klärung des Flugunfalls eingeleitet. (rad)