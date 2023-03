Kanton Schwyz Schwyzer Staatsrechnung 2022 mit einem Überschuss von 113.1 Millionen Franken Die Schwyzer Staatsrechnung schliesst um 71,7 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Das Finanzdepartement ist sich sicher: Der Schwyzer Staatshaushalt steht weiterhin auf solider Basis.

Der Schwyzer Finanzdirektor Herbert Huwiler. Bild: PD

Nach dem achten positiven Resultat in Folge befinde sich der Staatshaushalt nach wie vor in ausgezeichneter Verfassung, hält das Schwyzer Finanzdepartement in einer Mitteilung am Donnerstag fest. Die Hauptgründe für das positive Resultat fänden sich primär auf der Aufwandseite in geringeren Abschreibungen in Hoch- und Tiefbauten und tieferen Beiträgen an die Spitäler. Andererseits seien die Steuererträge auf der Ertragsseite höher als erwartet ausgefallen.

Das Finanzdepartement des Kanton Schwyz betont, dass die solide Haushaltssituation mit erfreulich positiver Erfolgsrechnung, einem Eigenkapital von 817 Millionen Franken und einem Nettovermögen von 780 Millionen Franken eine hervorragende Ausgangslage bilde, um die künftigen finanziellen Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen.

Dies wäre auch notwendig, da die langjährige positive wirtschaftliche Entwicklung ins Stocken geraten und in mittlerer Frist von tieferen Steuererträgen auszugehen sei. Die globalen wirtschaftlichen Indikatoren wiesen zudem nach wie vor eine negative Tendenz auf. Als weitere Herausforderung für den Finanzhaushalt sieht die Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 mittelfristig eine Kostenverlagerung von den Bezirken und Gemeinden im Umfang von jährlich rund 63 Millionen Franken zulasten des Kantons vor. (luz)