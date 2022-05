Kanton Schwyz So werden Rehkitze vor dem Mähtod geschützt Rehe setzen Kitze, Landwirte schneiden Gras, und Jäger versuchen, den Konflikt zu entschärfen.

Mit dem Wonnemonat spriesst das Leben in vollen Zügen, doch aller Freude zum Trotz liegt immer auch eine gewisse Tragik in der Luft: Der erste Schnitt der Wiesen trifft mit der Setzzeit der Rehe zusammen, was leider immer wieder auch zum Tod einiger der kleinen Kitze führt.

Ein Rehkitz im hohen Gras. Bild: Strüby Holzbau AG

Das muss aber nicht so sein. Denn die Schwyzer Jäger anerbieten sich den Landwirten, die Wiesen vor dem Schnitt abzusuchen, wie der Bote der Urschweiz berichtet.

Jäger suchen die Wiesen mit Drohne ab

Am Vorabend werden Haselruten mit schimmernden Aluminiumsäcken rund um die Wiesen angebracht. Dies führt dazu, dass es der Rehgeiss zu unruhig wird und sie mit dem Kitz abzieht. Muss ein Kitz aus der Mähgraswiese getragen werden, sollte es nicht mit blossen Händen berührt werden: Zum Umsiedeln kann neben Einweghandschuhen auch ein Büschel Gras benutzt werden.

Frühmorgens kann die Wiese bei Bedarf auch mit einer Drohne abgesucht werden. Die Strüby Holzbau AG stellt dafür ihre Drohne samt Piloten dem Jagdverein Bezirk Schwyz zur Verfügung. Auf dem Wärmebild kann das Kitz in Form eines hellen Punktes erkannt und ein Helfer zum Kitz gelotst werden.

«Wenn wir ein Kitz finden, decken wir es mit einer Holzkiste ab», sagt Beat Heinrich, Hegechef des Jagdvereins Bezirk Schwyz. Der Landwirt kann dann innerhalb von zwei Stunden mähen. «Ist die Wiese gemäht, entfernen wir die Kiste, und die Geiss kann mit dem unversehrten Kitz abziehen.» Im vergangenen Jahr konnten durch den Jagdverein Bezirk Schwyz 18 Kitze vor dem Mähtod gerettet werden.

Auch in diesem Jahr machen die Schwyzer Rehkitzretter beim Bundesprojekt Rehkitzmarkierung mit. Die Rehkitzmarkierung Schweiz ist eine Langzeitdatensammlung und wurde in den 1960er-Jahren in einer Gemeinschaftsaktion der Kantone Aargau, Luzern und Solothurn lanciert. Um bessere Kenntnisse über Biologie, Populationsdynamik und Wanderverhalten der Rehe in der Schweiz zu erlangen, wurde Anfang 1970er-Jahre eine überregionale Kitzmarkierungsaktion eingeführt. Seither werden in verschiedenen Kantonen von Jägern und Wildhütern regelmässig Kitze markiert und Alter sowie Fundort festgehalten.

Wird ein markiertes Reh später auf der Jagd erlegt oder tot aufgefunden, werden erneut Daten zu Ort und Todesursache erhoben. Mittels dieser Angaben können Rückschlüsse auf das Raumverhalten und die Demografie der Tiere gezogen werden.

Rehkitzrettung ist auf Unterstützung der Landwirte angewiesen

Die zu mähenden Wiesen sollten frühzeitig gemeldet werden. Für Innerschwyz ist die Rehkitzrettung unter folgenden Nummern zu erreichen: