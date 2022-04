Umfrage SVP liegt am Schluss: Schwyzer Regierungsräte erhalten schlechtere Bewertungen als in früheren Jahren Bei den Schwyzerinnen und Schwyzern stehen Kaspar Michel (FDP) und Michael Stähli (Die Mitte) hoch im Kurs. Derweil kennt über ein Viertel der Befragten die Regierungsräte gar nicht.

Der Regierungsrat Kanton Schwyz vor dem Rathaus. Hintere Reihe von links: Andreas Barraud, Petra Steimen-Rickenbacher, André Rüegsegger, Kaspar Michel. Vordere Reihe von links: Herbert Huwiler, Michael Stähli, Sandro Patierno, Staatsschreiber Dr. Mathias Brun. Bild: PD

Woran es liegt, dass alle Regierungsräte deutlich schlechter abschneiden als in den vergangenen Jahren, kann mehrere Gründe haben und nicht abschliessend beantwortet werden. Auffallend – oder eher erschreckend? – ist, dass ein Viertel bis die Hälfte der Befragten die Regierungsräte gar nicht kennt.

Die Frage, welche die AmPuls Market Research AG aus Luzern den Schwyzerinnen und Schwyzern stellte, lautete: «Ich lese Ihnen die sieben Regierungsräte vor, und Sie sagen mir bei jedem, ob Sie diesen gut, mittelmässig oder schlecht finden.»

Am besten bewertet wurde Finanzdirektor Kaspar Michel (FDP), wie der Bote der Urschweiz schreibt. Er führt das Feld seit Jahren an. Dies dürfte wohl mit der finanziellen Lage des Kantons zusammenhängen. Michel wurde von 39 Prozent als gut beurteilt, von einem Viertel als mittelmässig und von fünf Prozent als schlecht. Ein weiterer Viertel kennt den Rickenbächler nicht.

Corona dürfte bei der Beurteilung eine Rolle gespielt haben

An zweiter Stelle liegt – wie in den Vorjahren – Michael Stähli (Die Mitte). Der Bildungsdirektor wurde von je einem Viertel als gut respektive mittelmässig eingestuft. Rund ein Drittel kennt den Lachner Regierungsrat nicht. Bei Stähli wie auch bei der auf dem dritten Platz liegenden Vorsteherin des Departementes des Innern, Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher (FDP), dürften die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bei der Beurteilung eine Rolle gespielt haben.

So bewerten acht Prozent Stähli als schlecht und Steimen neun Prozent. Die Wollerauerin wird immerhin von 26 Prozent der Befragten als gut und von 29 Prozent als mittelmässig beurteilt. 28 Prozent kennen Steimen nicht.

In einer Skala, in der 2 «gut» und 1 «mittelmässig» bedeutet, erreicht Kaspar Michel 1,49 Punkte (Vorjahr 1,67), Michael Stähli 1,29 (1,61) und Petra Steimen 1,28 Punkte (1,37).

Sandro Patierno (Die Mitte) erreicht 1,20 Punkte (Vorjahr 1,32) und liegt somit in der Mitte der Exekutivmitglieder. Der Vorsteher des Umweltdepartementes wird von 14 Prozent als gut und von 21 Prozent als mittelmässig bewertet. Die Hälfte der Befragten kennt den Schwyzer nicht. Ob das damit zusammenhängt, dass er nicht so oft in den Medien präsent ist wie die drei Erstplatzierten? Immerhin verbucht er nach Michel prozentual am zweitwenigsten Schlecht-Stimmen (6 Prozent).

Am Schluss der «Beliebtheitsskala» befindet sich Herbert Huwiler

Die drei Regierungsräte der SVP, André Rüegsegger, Andreas Barraud und Herbert Huwiler, liegen am Schluss der «Rangliste». Baudirektor und Landesstatthalter Rüegsegger muss das Mittelfeld an Patierno abgeben. Mit 1,19 Punkten (1,36) liegt er immerhin vor seinen Parteikollegen. Ein Viertel bewertet den Brunner als mittelmässig, 17 Prozent als gut und 7 Prozent als schlecht. 42 Prozent kennen Rüegsegger nicht.

Auch Andreas Barraud kennen 43 Prozent der Befragten nicht. Der Vorsteher des Umweltdepartementes wird von 15 Prozent als gut und von 27 Prozent als mittelmässig eingestuft. Bei der letzten Umfrage Ende des Jahres 2020 lag der Bennauer auf dem dritten Platz und war so gut wie nie. Nun muss Barraud mit 1,16 Punkten (1,48) und dem zweitletzten Platz vorlieb nehmen.

Am Schluss der «Beliebtheitsskala» befindet sich wie im Vorjahr Herbert Huwiler. Auch den Sicherheitsdirektor kennt rund die Hälfte nicht. 14 Prozent finden ihn gut, 21 Prozent mittelmässig. Dies ergibt für den Freienbacher 1,14 (1,27) Punkte.