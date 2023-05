Kanton Schwyz Töff nicht eingelöst, Lenker mit Promille und ohne Ausweis: Unfall mit Rennvelofahrerin ++ mehrere Unfälle: Polizei kündigt erneute Kontrollen an Mehrere Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel waren, musste die Schwyzer Polizei am Samstag bearbeiten – und sie warnt: «Wir kontrollieren auch in den nächsten Tagen Personen und Fahrzeuge. »

Die Kantonspolizei Schwyz wird auch in den nächsten Tagen Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführen und hofft so, Unfälle verhindern zu können, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Kapo SZ / Insta

Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag hatte die Kantonspolizei Schwyz mehrere Einsätze im Zusammenhang mit Lenkern, welche ihre Fahrzeuge in nicht fahrfähigem Zustand lenkten.

Töff kracht in Rennvelo

Um 15.45 fuhr eine 35-jährige Rennvelofahrerin auf der Pragelpass-Strasse talwärts in Richtung Muotathal. Als sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte sie dort frontal mit einem bergwärts fahrenden Motorradfahrer. Der 41-jährige Lenker fuhr laut Polizeimeldung mit einem nicht eingelösten Motorrad, ohne gültigen Führerausweis und in nicht fahrfähigem Zustand. Die Fahrradlenkerin wurde mit erheblichen Verletzungen in Spitalpflege verbracht. Der Töfffahrer verletzte sich leicht.

Kurz nach 3 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem E-Bike von Lachen in Richtung Wangen, als er auf der Zürcherstrasse in alkoholisiertem Zustand die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ohne Dritteinwirkung stürzte. Dabei wurde er verletzt er sich und und musste mit dem Rettungsdienst Lachen in das Spital gebracht werden.

Kurze Zeit später fuhr ein 38-jähriger Automobilist von Walchwil kommend in Richtung Arth. Auf Höhe Chlausenegg kollidierte er mit der Leitplanke, wurde über die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Mann wurde erheblich verletzt und musste ins Spital. Das Resultat der beweissicheren AtemAlkoholkontrolle: positiv. In beiden Fällen wurden die Führerausweise gesperrt.

«Wir hoffen, mit weiteren Kontrollen Unfälle verhindern zu können»

In Pfäffikon wurde zudem bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle ein alkoholisierter Fahrzeuglenker angehalten. Ihm wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Führerausweis abgenommen. Die Kantonspolizei Schwyz wird auch in den nächsten Tagen Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführen und hofft so, Unfälle verhindern zu können. Wir wünschen weiterhin ein schönes, sonniges Pfingstwochenende.