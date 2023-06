Kanton Schwyz Traurige Nachricht aus dem Tierpark Goldau: Bärin Maya musste eingeschläfert werden Aufgrund einer sich verschlechternden Krankheit musste die 23-jährige Bärin Maya eingeschläfert werden. Sie wurde im Jahr 2000 im Natur- und Tierpark Goldau geboren und lebte zusammen mit ihrem Bruder Takis in der Gemeinschaftsanlage für Bär und Wolf.

Der Natur- und Tierpark nimmt Abschied von Bärin Maya. Bild: PD

Der Natur- und Tierpark Goldau verkündet eine traurige Nachricht: Bärin Maya musste aufgrund einer sich verschlechternden Krankheit eingeschläfert werden. Die 23-jährige Bärin wurde im Jahr 2000 im Natur- und Tierpark Goldau geboren und lebte zusammen mit ihrem Bruder Takis in der Gemeinschaftsanlage für Bär und Wolf.

Wie der Park mitteilt, zeigte Maya in den letzten zwei Wochen zunehmend Beeinträchtigungen beim Gehen - so hätten ihre Hinterläufe häufig nachgegeben. Trotz einer sofort umgesetzten medizinischen Behandlung sei die gewünschte Besserung leider nicht eingetroffen. Deshalb hätten sich das Tierärzte-Team, die Tierpflegenden und der Kurator entschieden, die Bärin einzuschläfern, um sie so von ihren Schmerzen zu erlösen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Bärin im Natur- und Tierpark Goldau eingeschläfert werden musste: Im letzten Jahr waren aufgrund eines offenen Schiebers eine Bärin und ein männlicher Braunbär aneinandergeraten. Die Bärin trug schwere Bissverletzungen davon und musste schliesslich eingeschläfert werden.

Der Natur- und Tierpark Goldau hält mit den Syrischen Braunbären eine Unterart des Braunbären, die ursprünglich aus dem Nahen Osten stammt und stark vom Aussterben bedroht ist. Obwohl die Bärin Maya im Natur- und Tierpark Goldau geboren wurde, lebte sie den grössten Teil ihres Lebens im Zoo in Montpellier. Als der Zoo Montpellier die Haltung von Syrischen Braunbären aufgab, hat der Natur- und Tierpark Goldau Maya im Oktober 2021 wieder zurückgeholt. Mittelfristig plant der Tierpark nach eigenen Angaben den Zuzug neuer Bären.