Kanton Schwyz Unfälle in Einsiedeln und Stoos, Brand in Innerthal Im Kanton kam es zu mehreren Unfällen, bei denen Personen erheblich verletzt wurden. Ein Boot geriet zudem nach einem Blitzeinschlag in Brand.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Bild: PD

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, erlitt am Donnerstag, 21. Juli 2022, um 7 Uhr eine 34-jährige Velofahrerin bei einer Kollision mit einem Auto erhebliche Verletzungen. Ein 26-jähriger Autofahrer bog in Einsiedeln vom Klosterplatz kommend in die Eisenbahnstrasse ein und knallte mit der von rechts heranfahrenden Velofahrerin zusammen. Die Frau musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Am Vortag, dem Mittwoch, 20. Juli 2022, verunfallte zudem ein Rollerfahrer in Stoos schwer, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der 20-Jährige fuhr um 20 Uhr im Chälenberg talwärts, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen stürzte. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen. Die Rega brachte ihn in eine ausserkantonale Klinik. Weshalb der Rollerfahrer, der ohne Führerausweis und Helm unterwegs war, stürzte, wird aktuell noch von der Kantonspolizei Schwyz untersucht.

Am Mittwochabend schlug auf dem Wägitalersee in Innerthal auch noch ein Blitz in ein festgemachtes Boot ein. Daraufhin geriet es in Brand. Die Feuerwehr Innerthal konnte das Feuer rasch löschen. (sfr)