Kanton Schwyz Vermisstmeldung: Wer hat Rejep Veliju aus Oberarth gesehen? Seit Dienstag, 25. Oktober wird Rejep Veliju vermisst. Der 59-Jährige wurde zuletzt auf dem Parkplatz Seebad in Arth gesehen.

Redjep Veliju wird vermisst. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Seit Dienstag, 25. Oktober, wird Redjep Veliju aus Oberarth vermisst. Der 59-Jährige verliess am Morgen seinen Wohnort und fuhr mit dem Auto auf den Parkplatz Seebad in Arth. Er verliess sein Fahrzeug in unbekannte Richtung. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Redjep Veliju ist etwa 1,70 Meter gross, von schlanker Statur, hat braune Augen und grau meliertes Haar. Er dürfte einen orangen Pullover einer Gartenbaufirma und schwarze Turnschuhe mit weissem Rand tragen.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz unter 041 819 29 29. zu melden. (pl)