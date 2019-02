Kanton Schwyz verzeichnet immer mehr Einwohner Ende 2018 haben im Kanton Schwyz 157'851 Menschen gelebt. Das sind 2073 oder 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die grösste relative Bevölkerungszunahme verzeichnete die Gemeinde Morschach.

In der Gemeinde Morschach steig die Bevölkerungszahl um 5,6 Prozent an. In sieben Schwyzer Gemeinden hingegen nahm die Bevölkerung auch in diesem Jahr ab, wie das Schwyzer Amt für Wirtschaft am Montag mitteilte.

Die ständige ausländische Wohnbevölkerung im Kanton Schwyz nahm um 1396 Personen zu. Damit erhöhte sich der Ausländeranteil an der Bevölkerung auf 20,9 Prozent. In den Bezirken Einsiedeln und Schwyz liegt der Ausländeranteil unter dem kantonalen Mittel. Die anderen vier Bezirke weisen eine überdurchschnittlichen Anteil an Ausländern auf. (sda)