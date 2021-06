Schwyz Feuerwehreinsatz wegen Brand eines Wäschetumblers Am Freitagabend musste die Feuerwehr Galgenen wegen eines Wäschetumbler-Brand ausrücken.

Am Freitag, kurz vor 18 Uhr, bemerkte der Bewohner des Einfamilienhauses am Fuchsweg in Galgenen eine Rauchentwicklung im Untergeschoss. Beim Nachschauen stellte er fest, dass der Tumbler brennt und er alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Kleinbrand schnell löschen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in der Waschküche und ein Rauchschaden im Haus. Verletzt wurde dabei niemand. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. (rad)