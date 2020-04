Gewässerverschmutzung in Bäch und Fahrzeugbrand in Pfäffikon Im Hafen Walenseeli in Bäch ist aus bisher unbekannten Gründen Treibstoff ins Wasser gelangt. Und in Pfäffikon geriet der Motor eines Autos aufgrund eines technischen Defekts in Flammen.

(lil) Bei der Kantonspolizei Schwyz ging am Dienstagnachmittag die Meldung ein, dass im Hafen Welenseeli in Bäch Treibstoff ins Wasser gelangt sei. Die Stützwehr Pfäffikon konnte die Verschmutzung eindämmen und den Treibstoff zu binden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Wie der Treibstoff ins Wasser gelangen konnte, wird derzeit untersucht.

Fahrzeugbrand in Pfäffikon

Die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon musste am Dienstagabend um 20.45 Uhr aufgrund eines Fahrzeugsbrands an die Churerstrasse in Pfäffikon ausrücken. Die ebenfalls aufgebotene Polizeipatrouille konnte den Brand im Motorenraum bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher nieder halten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Motor hatte aufgrund eines technischen Defekts begonnen zu brennen.