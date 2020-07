Kantonspolizei Schwyz sucht an Land und auf dem Wasser nach vermisster Person Im Raum Küssnacht wird seit Mittwochabend eine Person vermisst. Bis auf Weiteres läuft nebst diversen polizeilichen Abklärungen auch eine aktive Suche an Land und auf dem Wasser.

Das Schwyzer Polizeiboot suchte unter anderem das Ufer zwischen Küssnacht und Greppen ab. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Die Kantonspolizei Schwyz sucht seit Mittwochabend unter anderem auf dem Vierwaldstättersee im Raum Küssnacht nach einer vermissten Person, wie Polizeisprecher Florian Grossmann auf Anfrage des «Boten der Urschweiz» bestätigte. Über dem Wasser kreiste am Donnerstagmorgen ein Polizeihelikopter, das Polizeiboot der Kapo Schwyz war ebenfalls unterwegs. Auch der Seerettungsdienst beteiligt sich an der Suchaktion.

Die Suche konzentrierte sich am Donnerstag in Ufernähe auf das Grenzgebiet zwischen Küssnacht und Greppen. Auch an Land lief mit mehreren Polizeifahrzeugen eine intensive Suche nach der vermissten Person. Nebst der aktiven Suche durch Einsatzkräfte werden wie bei solchen Fällen üblich auch Hintergrundinformationen über den Vermissten ausgewertet. Gesucht wird bis auf Weiteres. Allenfalls werden je nach Entwicklung auch Polizeitaucher zum Einsatz kommen.