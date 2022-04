Karfreitag Diesen Sündern wird nicht vergeben: Polizei verhängt rund 100 Bussen für Falschparkierer beim Kloster Einsiedeln Am Karfreitag finden sich tausende Gläubige in Einsiedeln ein, um dem Tod Jesu Christi zu gedenken. Wer am Strassenrand vor dem Kloster parkiert hat, wird aber das Portemonnaie zücken müssen.

Das «kässelet»: Rund 100 Autofahrerinnen und Autofahrer wurden am Karfreitag von der Kantonspolizei Schwyz gebüsst. Bild: Kari Kälin

Die Heilige Woche von Palmsonntag bis Ostersonntag ist in Einsiedeln etwas ganz Besonderes. Tausende Leute besuchten schon nur am Karfreitag das Kloster Einsiedeln, um gemeinsam mit den Mönchen dem Leiden und Sterben Jesu Christi am Kreuz zu gedenken. Von Einsiedeln in Richtung Egg standen am Freitagnachmittag rund 140 Autos am Strassenrand. Doch die Polizei ist trotz Ostern nicht gnädig gestimmt: Mehrere Polizistinnen und Polizisten verteilten Parkbussen in der Höhe von 40 Franken – etwa 100 an der Zahl. (lil/kä)