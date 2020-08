Schwyzer sollen nicht nach Einsiedeln kommen: Kloster setzt an Maria Himmelfahrt auf Livestream Das Kloster rät vom Messebesuch an Maria Himmelfahrt ab und verweist auf den Livestream.

Das Kloster Einsiedeln. Bild: Remo Nägeli (18. März 2008)

Das schmerzt die Klostergemeinschaft in Einsiedeln und alle Gläubigen, die vorhatten, am Samstag in der Klosterkirche die Messe zu besuchen. «Wenn der wichtigste Marienfeiertag des Jahres zum Gesundheitsrisiko wird», fasste das Kloster in einer Medienmitteilung die Lage zusammen, sind Abstriche bei den Feierlichkeiten nötig.

Grund: Das Coronavirus schränke den regulären Wallfahrtsbetrieb in Einsiedeln sehr stark ein. Auch wichtige Feiertage seien davon betroffen und könnten nicht wie gewohnt mit vielen Menschen aus nah und fern gefeiert werden. Das sei auch am kommenden Samstag so, heisst es einleitend weiter.

Der 15. August ist in Einsiedeln ein ganz grosser Pilgertag. Die Mönche im Kloster freuen sich deshalb jedes Jahr, das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel mit vielen Menschen zu feiern. Doch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie bedeute eine solche Feier auch ein nicht geringes Risiko.

Schwyzer sollen nicht nach Einsiedeln

Den Gläubigen aus dem Kanton Schwyz wird deshalb geraten, am 15. August den Gottesdienstes in ihrer Heimatgemeinde mitzufeiern. Denn für das Pontifikalamt um 9.30 Uhr und die Pilgermesse um 11.15 Uhr werden viele Pilgerinnen und Pilger von auswärts erwartet. Deshalb empfehle es sich für Personen aus der Umgebung vom Kloster Einsiedeln nicht, dafür ebenfalls die Klosterkirche aufzusuchen.

Falls in der eigenen Gemeinde kein Gottesdienstbesuch möglich sein sollte, könne man über den Livestream (www.kloster-einsiedeln.ch/live) das Pontifikalamt um 9.30 Uhr und die Pontifikalvesper um 16.30 mit der Einsiedler Klostergemeinschaft feiern.

Sollte man trotzdem zu den Hauptgottesdiensten kommen wollen, könne «leider nicht garantiert werden, dass man zu den Eucharistiefeiern zugelassen wird». Auch für die Pilgerandacht mit Kräutersegnung um 14 Uhr und die feierliche Pontifikalvesper um 16.30 Uhr bestehe leider keine Eintrittsgarantie. «Denn die Sicherheit aller hat für die Klostergemeinde absolute Priorität», wird in der Medienmitteilung weiter festgehalten. Wenn die Obergrenze von etwas über 200 Gottesdienstbesuchern erreicht sei, müssten die Kirchentüren geschlossen werden, wird weiter begründet.