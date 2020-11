Kloster Ingenbohl: Über 50 Schwestern mit dem Coronavirus infiziert – ein Todesfall Das Kloster Ingenbohl ist vom Coronavirus betroffen. 50 Schwestern waren an Covid-19 erkrankt. Eine Schwester ist verstorben.

Im Kloster Ingenbohl kam es zu Covid-19- Ansteckungen. Bild: Bote.ch

(pl) Im Kloster Ingenbohl wurden über 50 Schwestern coronapositiv getestet, wie der Bote am Dienstag online berichtete. Erst am Montag wurde bekannt, dass das Schwyzer Kapuzinerkloster hart vom Coronavirus getroffen wurde. Eine Schwester ist an den Folgen von Corona gestorben, schreibt der Bote weiter. In den letzten Tagen gab es im Kloster Ingenbohl gemäss Geschäftsführer Thomas Thali aber keine neuen Ansteckungen mehr. Laut Thali geht es den meisten Schwestern nun wieder gut.

«Obwohl wir seit dem Frühling ein Corona-Schutzkonzept haben, das wir konsequent umsetzen, sind wir auch betroffen», sagte Provinzoberin Tobia Rütimann auf Anfrage des Boten. Auf dem Hügel hoch über Ingenbohl leben insgesamt 280 Schwestern. Bei 50 infizierten Schwestern traf es damit mehr als jede fünfte. Das Durchschnittsalter der Schwestern beträgt laut der Provinzoberin 81 Jahre. Rütimann bestätigt: Im Zusammenhang mit Corona habe man einen Todesfall zu beklagen. Die Pflege aller erkrankten Schwestern wurde – mit Ausnahme einer Person in Spitalpflege – im Kloster selbst vollzogen, schreibt der Bote in der Ausgabe vom Mittwoch.

Bereits vor Beginn der zweiten Welle hatte das Kloster wieder alle seine Angebote sistiert. Derzeit werden weder Pilger noch andere Gäste aufgenommen und Gottesdienste nur intern zelebriert. Dabei halte man sich an die behördlichen Vorgaben. «Mit dem Öffnen des Angebots nach aussen werden wir noch etwas zuwarten», so Rüttimann.